Грипп и ОРВИ: эпидпорог превышен в девяти областях

С 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболело 213 084 человека, 66,5% из которых - дети до 17 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей вырос на 7,2% и 3,6% соответственно. Сейчас он составляет 553,5 на 100 тысяч населения.

Так, в стране зафиксирована средняя интенсивность эпидемической активности гриппа. В целом по Украине заболеваемость на 6,7% превысила эпидемический порог. Эпидпороги превышены в девяти областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Харьковской и Черниговской - до 25%, Сумской и Хмельницкой - более 25%.

Кроме того, зарегистрировано два летальных случая - от гриппа погибла 9-летняя девочка и женщина.