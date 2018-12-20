Грипп и ОРВИ: эпидпорог превышен в девяти областях

20 декабря 2018 г. 19:04
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С 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболело 213 084 человека, 66,5% из которых - дети до 17 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра. 

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей вырос на 7,2% и 3,6% соответственно. Сейчас он составляет  553,5 на 100 тысяч населения.

Так, в  стране зафиксирована средняя интенсивность эпидемической активности гриппа. В целом по Украине заболеваемость на 6,7% превысила эпидемический порог. Эпидпороги превышены в девяти областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Харьковской и Черниговской - до 25%, Сумской и Хмельницкой - более 25%.

Кроме того, зарегистрировано два летальных случая - от гриппа погибла 9-летняя девочка и женщина.

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