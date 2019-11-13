Грипп и ОРВИ на Харьковщине: как защититься - советы медиков

На Харьковщине с 4 но 10 ноября гриппом и ОРВИ заболели 4467 человек, из них 2568 - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Как отмечается, по сравнению с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 8,6% - в основном, за счет взрослого населения.

Однако показатель заболеваемости составляет 167,93 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 60,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Красноградском районе, самый низкий - в Золочевском.

130 человек были госпитализированы, из них - 96 детей.

С начала эпидемического сезона, по данным вирусологического мониторинга, обследовано 395 больных с подозрением на грипп и ОРВИ.

Положительные результаты обнаружены у 152 человек (38,5%), из них у 53,9% обнаружен вирус парагриппа, у 38,9% - РС - вирус, у 5,9% - аденовирус и у 1,3% - вирус гриппа типа А (H3).

По состоянию на 11 ноября против гриппа привиты 6498 человек, из них 33,5% - это люди, находящиеся в различных группах риска.

Как рассказывают специалисты, симптомы гриппа, в отличие от простуды, как правило, появляются внезапно и сопровождаются значительным повышением температуры тела до 39 ° С, болью в мышцах и суставах, чувство общей слабости.

Грипп опасен своими осложнениями (инфекционно-токсический шок, менингит, вирусная пневмония и др.). Для того, чтобы предотвратить тяжелом течении и развития возможных осложнений, важно своевременно распознать симптомы гриппа и получить адекватное лечение, что возможно лишь при своевременном обращении за медицинской помощью.

С целью профилактики гриппа и других ОРВИ необходимо следовать простым правилам, которые помогут защититься от вирусов и простуды:

- одевайться по погоде. Избегать следует не только переохлаждения, но и перегрева;

- питаться разнообразно – употреблять в пищу овощи, фрукты и зелень, кисломолочные продукты, лук и чеснок. Пить больше жидкости. Подойдут травяные чаи, морсы, соки;

- чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. Обязательно увлажнять воздух, из-за которого слизистая носа пересыхает, лишая человека местного иммунитета;

- избегать стрессов и обязательно отдыхать. Больше гулять на свежем воздухе и регулярно делать физические упражнения.

- не курить, ведь это значительно снижает иммунитет;

- следить за личной гигиеной. Как можно чаще мыть руки, особенно после посещения мест скопления людей. Вирусы могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через посуду и руки.

Однако, по мнению медиков, самым эффективным средством предупреждения гриппа и снижения вреда от эпидемии является вакцинация.

На сегодня в Украине прошли регистрацию и разрешены к использованию две вакцины: Ваксигрип ТЕТРА (производства Санофи Пастер, Франция) и Джис Флю (производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея).

Однако специалисты советуют при первых симптомах болезни обязательно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.