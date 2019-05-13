Грипп и ОРВИ на Харьковщине: количество заболевших резко возросло

В Харьковской области с 6 по 12 мая по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших гриппом и ОРВИ возросло на 35,6%.

Такие данные по результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости приводит Харьковский областной лабораторный центр.

Из 2885 заболевших 1787 человек (61,9%) - дети в возрасте до 17 лет.

Наибольшее количество составляют дети, которые посещают общеобразовательные учебные заведения, их 65,4% из 74% заболевших детей.

Показатель заболеваемости составляет 107,71 на 100 тысяч населения. Это ниже показателя эпидемического порога на 78,5%.

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, отметили в Лабцентре.

Госпитализирован 61 человек, из них 52, а это 82,2% - дети.

Эпидпорог не превышен ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянске, самый низкий - в Кегичевском районе. В Печенежском районе заболеваемость гриппом и ОРВИ не регистрировалась.

В Харькове гриппом и ОРВИ заболел 1561 человек, из них 921 человек - дети. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших 40,1% увеличилось за счет детского населения на 32,7%. Превышения показателя эпидемического порога при этом не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга, при обследовании 29 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 11 человек. У 72,7% лиц выявлен РС - вирус, у 18,2% - вирус парагриппа, у 9,1% - аденовирус.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 7,2% населения области - 194 345 человек, из них дети до 17 лет - 115364 (59,4%) человека.

По состоянию на 13 мая 2019 года против гриппа привит 10171 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов от гриппа и ОРВИ за данный период не зарегистрировано.