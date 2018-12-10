Грипп и ОРВИ: на Харьковщине растет количество заболевших, эпидпорог превышен

На Харьковщине с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболели 77102 человека, из них 45 672 человека - дети до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

С 3 по 9 декабря по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших возросло на 10,6% как среди взрослого, так и детского населения.

Гриппом и ОРВИ заболели 16600 человек, из них 8509 - дети в возрасте до 17 лет. 368 человек были госпитализированы, из них 243 - дети.

Эпидемиологи отметили превышение показателя эпидемического порога на 23,2%, что дает основания характеризовать уровень заболеваемости как средний.

Среди детей заболеваемость выросла на 4,6%. Из количества заболевших детей 68,3% - школьники, 26,3% - дети, посещающие детские сады. Как отметили в Лабцентре, рост заболеваемости произошел за счет учеников общеобразовательных учебных заведений.

Отмечается превышение уровня эпидемического порога в Изюме - на 14,0%, в Купянске - на 9,6%, в Валковском районе - в 2,6 раза, Волчанском - в 2,2 раза, Великобурлукском - в 3 7 раза, Дергачевском - на 33,4%, Змиевском - на 24,5%, Изюмском - на 7,1%, Коломакском - в 4,1 раза, Купянском - на 29,2% и Нововодолажском - на 71,9% районах.

На 49 неделе занятия приостанавливались полностью в 34 учебных заведениях Харьковщины.

Так, в Шевченковском, Харьковском, Лозовском, Изюмском, Первомайском и Коломакском районах на карантин было закрыто по 1 школе, в Великобурлукском – две школы, 3 - в Чугуевском, 4- в Волчанском, 6- в Кегичевском, 7 - в Дергачевском районе и в 4 школах Купянска.

Частично на карантин были закрыты 39 классов 14 учебных заведений в Купянске, Чугуеве, Купянском, Двуречанском, Шевченковском и Нововодолажском районах и 6 дошкольных учебных заведениях Волчанского, Золочевского и Чугуевского районов.

В Харькове гриппом и ОРВИ заболели 8700 человек.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 6,1%.

Среди детей заболеваемость снизилась на 4,3%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 183 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 76 человек. У 24 человек обнаружили вирус гриппа типа А, из них у 14 человек - вирус гриппа типа А (H3N2). У 46,1% больных выявлен вирус парагриппа, у 13,2% -аденовирус и у 9,2% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания эпидемиологам прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа по области.

По данным Лабцентра, по состоянию на 10 декабря против гриппа вакцинированы лишь 8842 человека.