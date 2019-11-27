Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали более ста детей

На Харьковщине с 18 по 24 ноября гриппом и ОРВИ заболели 4730 человек, из них 2963 ребенка в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших возросло на 9,7% - в основном за счет детского населения.

Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 57,9%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрирован в Нововодолажском районе, самый низкий - в Кегичевском.

146 заболевших, из них 104 ребенка – были госпитализированы.

Среди обследованных с начала сезона 479 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 182 человек (37,9%), из них у 51,6% обнаружен вирус парагриппа, у 38,6% - РС - вирус, у 6,0% - аденовирус и у 3,8% - вирус гриппа типа А.

По состоянию на 25 ноября против гриппа привит 9181 человек, из них 31,4% - из групп риска.