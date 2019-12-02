Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали более ста детей

02 декабря 2019 г. 16:16
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На Харьковщине с 25 ноября по 1 декабря гриппом и ОРВИ заболели 5169 человек, из них - 3435  детей в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, отметив, что сравнению с предыдущей неделей количество заболевших взросло на 9,3% - в основном за счет детского населения.

Показатель заболеваемости ниже показателя эпидемического порога на 54,0%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрирован в Дергачевском районе -, самый низкий - в Золочевском.

150 заболевших, из них 106 детей, - были госпитализированы.

С начала эпидемического сезона из  515 обследованных по подозрению на грипп и ОРВИ больных  положительные результаты обнаружены у 194 человек, из них у 49,5% выявлен вирус парагриппа, у 39,7% - РС - вирус, у 6,2% - аденовирус и у 4,6% - вирус гриппа типа А.

По состоянию на 2 декабря против гриппа привиты 9932 человека, из них 33,3% - это люди из групп риска.

 

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