Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали десятки детей

На Харьковщине за период с 11 по 17 марта по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших гриппом и ОРВИ уменьшилось на 3,6%.

Гриппом и вирусами заболели 4756 человек, из них 2989 - дети в возрасте до 17 лет, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Показатель заболеваемости составляет 177,57 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 64,6%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

113 человек были госпитализированы, из них 80 детей.

Как отметили в Лабцентре, эпидпорог не превышен ни в одном из районов области, самый высокий показатель зарегистрирован в Купянском районе - 473,17 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Золочевском: 7,77 на 100 тысяч населения.

Аналогичная ситуация в Харькове. Гриппом и ОРВИ заболели 2496 человек, интенсивный показатель составил 174,48 на 100 тысяч населения, удельный вес детей составляет 60,4% - 1507 человек.

По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 7,1%. Превышения показателя эпидемического порога не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 45 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные находки обнаружены у 22 человек.

У 59,1% лиц выявили вирус парагриппа, у 27,3% - РС - вирус и у 13,6% - аденовирус.

По состоянию на 18 марта против гриппа привиты 10170 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов не зарегистрировано.

По данным эпидемиологов, с начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 6,2% населения области - 165 306 человек, из них дети до 17 лет - 97408 (58,9%) человек.