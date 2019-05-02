Грипп и ОРВИ на Харьковщине: в больницу попали около 100 человек

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 7,0% населения Харьковской области, это 189 333 человека, из них 112208 человек - дети до 17 лет.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, на 17-й неделе 2019 года – с 22 по 28 апреля, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 10,6%.

Гриппом и ОРВИ заболели 3730 человек, из них 2317 человек(62,1%) - дети в возрасте до 17 лет.

Наибольшее количество из заболевших детей составляют учащиеся общеобразовательных учебных заведений - 63,3%.

Показатель заболеваемости составляет 139,26 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 72,2%. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.

Госпитализированы 90 человек, из них 68 (75,6%) - дети.

Как отмечают в Лабцентре, эпидпорог не превышен ни в одном из районов области.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Купянском районе, самый низкий - в Коломакском.

В Кегичевском и Печенежском районах заболеваемость не регистрировалась.

В Харькове, по данным эпидемиологов, гриппом и ОРВИ заболели 2052 человека, интенсивный показатель составил 143,44 на 100 тысяч населения, из них количество детей составляет почти 60,0% (1182 человека).

По сравнению с прошлой неделей произошло уменьшение количества заболевших на 6,0%, за счет детского населения на 5,0%. Превышения показателя эпидемического порога также не отмечается.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 33 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты обнаружены у 12 человек (36,4%). У 66,6% выявлен вирус парагриппа, у 16,7% - аденовирусы, у 16,7% - РС - вирус.

По состоянию на 2 мая против гриппа привиты 10171 человек, что составляет 13,4% от общего количества запланированных лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Летальных исходов от гриппа и ОРВИ за данный период на Харьковщине не зарегистрировано.