Грипп и ОРВИ: специалисты подтвердили два случая смерти от гриппа на Харьковщине

С начала эпидемического сезона на Харьковщине гриппом и острыми респираторными инфекциями переболели 91455 человек, из них дети до 17 лет - 53413 человек.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Так, с 10 по 16 декабря по сравнению с предыдущей неделей произошло уменьшение количества заболевших 13,5%, в том числе среди детского населения на 9,0%.

Заболели 14353 человека, из них 7741 (53,9%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости составляет 534,45 на 100 тысяч населения и превышает показатель эпидемического порога на 6,5%, что дает основания характеризовать уровень заболеваемости как средний.

289 заболевших были госпитализированы, из них 198 - дети.

Превышен уровень эпидемического порога в Изюме и Купянске и 8 районах области: в Валковском, Волчанском, Великобурлукском, Зачепиловском, Изюмском, Красноградском, Коломакском, Нововодолажском.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Красноградском районе - 1398,79 на 100 тысяч населения, самый низкий - в Печенежском - 211,26 на 100 тысяч населения.

На прошлой неделе учебно-воспитательный процесс приостанавливался полностью в 23 учебных заведениях - в Двуречанском, Кегичевском и Коломакском, Зачепиловском, Красноградском, Волчанском и Великобурлукском районах и поселке Первомайский, частично - в 20 классах 7 учебных заведений Купянска, Чугуева, в Великобурлукском районе и в 1 дошкольном учебном заведении Волчанского района.

В Харькове гриппом и ОРВИ заболело 6608 человек, интенсивный показатель составил 465,53 на 100 тысяч населения.

По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение заболеваемости на 24,0%. Среди детей заболеваемость снизилась на 24,7%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается.

Также в Харьковском лабораторном центре сообщили о том, что девочка 2009 г.р. и женщина 1956 г.р., которые умерли на прошлой неделе, скончались именно от гриппа. Диагноз был подтвержден лабораторно.

В Лабцентре отметили, что умершие не были привиты против гриппа.

При обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные результаты были выявлены у 58 человек.

У 4 человек обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), у 56,9% - вирус парагриппа, у 18,9% - аденовирус и у 17,3% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 17 декабря 2018 года против гриппа привиты 9203 человека.