Грипп в Украине: новый штамм, рост заболеваемости и вакцинация. Как уберечься от болезни

В этом году в Украину идет новый штамм гриппа под названием "Мичиган", говорят медики и прогнозируют рост числа болеющих гриппом до 14 процентов по сравнению с предыдущим годом. В общем, эпидемиологи ожидают сразу 3 штамма гриппа - это уже известный Украинский Гокконг и Брисбен, и вышеупомянутый Мичиган. Именно он и будет самым опасным, предупреждают медики, ибо в отличие от других, он имеет короткий инкубационный период, а заболевание протекает очень тяжело. Тоже, чтобы подстраховаться, как всегда советуют делать прививки. Но, как оказалось, не все харьковчане доверяют вакцинации.

Георгий, пенсионер

Когда-то вакцины были, ну никто и не сомневался в них. А теперь по скольку информации много, и они из разных мест возникают сомнения у людей. Тем более по телевизору показывают ужасные случаи. Я стараюсь просто профилактические меры принимать. И обхожусь без прививок.

Артем

Это позиция безопасности. Прививки в нашей стране пользуются плохой славой. И, в принципе, так оно и есть.

Впрочем, такое мнение разделяют не все, а представители многих профессий, вынуждены по работе контактировать с большим количеством людей, без прививок тоже не обойдутся. Для них вакцина в продаже появится уже в начале следующей недели. Предварительно, стоимость одной дозы, составит около двухсот гривен.

Любовь Махота, директор ГУ «Харьковский ОЛЦ МОЗ Украины»

І хотілося б звернути увагу і поставити на ваги ті ж 200 гривень, якщо вони виявляться завеликою сумою і тисячу гривень, як мінімум, яка іде на лікування.

Всего новой вакцины было закуплено около полмиллиона доз. Сейчас лекарства уже зарегистрированы в Украины, и находятся в Государственном экспертном центре Минздрава Украины. А тем, кто прививок опасается Любовь Махота, советует принимать профилактические меры - чаще мыть руки, потреблять витамины и вести здоровый образ жизни.

