Группа подростков в центре Киева избила мужчину: хулиганов заставили извиниться (видео)

17 января 2019 г. 19:15
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Накануне, вечером, вблизи станции метро "Дворец Спорта" группа подростков из 10-15 человек побежала за мужчиной и, сбив его с ног, начали бить.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в полицию обратилась женщина, которая стала свидетелем происшествия. 

Она рассказала, что вечером увидела, как группа неизвестных молодых бьет мужчину около торгово-развлекательного центра на площади Спортивной.

Она вмешалась в конфликт, чтобы прекратить его, однако участники несколько раз толкнули и ее. По ее словам, в драке участвовали подростки. 

После этого все участники с места происшествия скрылись.

Через несколько минут женщина на станции метро указала на трех молодых людей, которых полицейские пригласили в отдел полиции для дачи объяснений.

Следователи квалифицируют действия участников инцидента как хулиганство. 

В настоящее время правоохранители устанавливают личность потерпевшего. 

Официальных заявлений от него об избиении в органы столичной полиции не поступало. 

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Правоохранители изучают видео с места для установки всех участников и причин инцидента.

Тем временем представители киевских ультрас, не дожидаясь решения правоохранителей по делу, заставили подростков, которые толпой напали на мужчину, извиниться за содеянное, сообщает " Киев Оперативный".

"Пока одни там кого-то" ищут "и" устанавливают ", ребята из одной околофутбольной организации самостоятельно нашли" детей ", которые извинились за свой поступок и передали спортивное приветствие читателям", - говорится в комментарии авторов под видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: 

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