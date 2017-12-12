Группировке из шести человек инкриминируется совершение трех разбойных нападений. Прокуратура передала дело в суд.

Прокуратура области направила в Харьковский районный суд обвинительный акт по преступной группировке, которой инкриминируется совершение трех жестоких разбойных нападений на харьковчан, в том числе на известного врача и его семью. На скамье обвиняемых оказались шестеро.

Оксана Максюк, прокурор отделения прокуратуры Харьковской области

Нами встановлено, що під час вчинення злочинів один з обвинувачених був діючим працівником Нац. Поліції України. Два інших, а саме один з організаторів і активний учасник злочинного угруповання, раніше працювали в органах Нац. поліції України.

Сейчас правоохранителями установлено шесть пострадавших, среди которых руководитель Центра малоинвазивной хирургии Олег Песоцкий. Неизвестные напали на него в марте 2016 года, когда врач возвращался домой. Его затащили в машину, связали и начали пытать, нанося порезы ножом, и требуя сказать, где в доме спрятаны деньги. В этот момент в квартире находились жена и дочь, которых также связали. Тогда Песоцкий признался, где хранит сбережения.

Роман, сосед

Ограбили человека. Шел со стояночки, посадили в машину, насколько я знаю. В машине пытали около часа. Потом поднялись с букетом цветов домой. Ну и забрали вроде 38 тысяч долларов. Ну, просто так не взяли человека с улицы и не пошли его грабить, понимаете. И не у каждого 38 тысяч долларов дома лежит. То есть Вы считаете это по наводке? Та сто процентов!

Общая сумма материального ущерба, который был нанесен всем пострадавшим, составляет более 3 млн. грн, говорят в прокуратуре. По данным следствия, подозреваемые подыскивали зажиточных харьковчан, затем следили за ними. Далее планировали разбойные нападения и похищения. Каждый из участников группы имел свои обязанности. Одни разрабатывали преступные планы, координировали действия участников группировки и создавали алиби на момент совершения преступления, а другие - следили за выбранными жертвами, и осуществляли сбор информации о них.

Оксана Максюк, прокурор отделения прокуратуры Харьковской области

Під час обшуків у обвинувачуваних нами було вилучено один із комп ютерів. В даному комп ютері під час огляду вилучено база персональних даних мешканців України, яка залишилась у нього з попереднього місця роботи в органах полції.

Выдал злоумышленников особый преступный почерк и жестокость, с которой были совершены преступления. Именно это позволило правоохранителям распознать серийников, за которыми они давно охотились. Преступники были задержаны по горячим следам в январе 2017 после нападения на предпринимателя.

Вячеслав Давыденко, нач.упр. угрозыска ГУ НП в Харьковской области

Данные лица напали на харьковского предпринимателя, отобрали у него десять тысяч долларов, четыре тысяч евро, крупную сумму в гривнах и завладели его иномаркой. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию в течение нескольких часов после совершения ими разбоя

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Активну участь у дії цієї банди брали родичі та члені сімей наших фігурантів, забезпечуючи алібі, забезпечуючи певні прикриття за діяльністю цієї групи.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемые находятся под стражей. Максимальная санкция статей, предусмотрена за совершение этих преступлений - наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.