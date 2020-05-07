Грузия готовится с 1 июля принимать иностранных туристов

07 мая 2020 г. 18:00
Источник: Зеркало недели
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о том, что Грузия будет готова принять иностранных туристов с 1 июля, сообщает грузинский "Первый Канал". 

"С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических услуг", — заявил Гахария.

По его словам, с 1-го июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.

"Мы сделаем это путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с соседними странами, а также путем создания возможностей для безопасных коридоров с точки зрения двусторонних переговоров со странами, которые представляют для нас туристический интерес. Эти переговоры уже начались", — сказал премьер Грузии.

В каждом из отелей будет специально оборудованная карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19.

Как отмечается, страны во всем мире приняли решительные меры, включая закрытие границ, в попытке остановить распространение COVID-19.

 

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