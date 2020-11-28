Грузия объявила о двухмесячном локдауне

Грузия ввела локдаун на более чем два месяца. Жесткие карантинные ограничения продлятся с 28 ноября до 31 января 2021, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на решение Межведомственного координационного совета Грузии.

Отмечается, что правительство Грузии пообещал ослабить карантин на новогодние праздники. Исключением станут лишь преддверие до Нового года — 31 декабря и накануне до Рождества — 6 января.

Кроме того, с 24 декабря по 2 января в стране откроют ТРЦ и рынки, а также временно возобновят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.

Полный список ограничений в Грузии: