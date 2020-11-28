Грузия объявила о двухмесячном локдауне

28 ноября 2020 г. 15:27
Источник: ТСН
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Грузия ввела локдаун на более чем два месяца. Жесткие карантинные ограничения продлятся с 28 ноября до 31 января 2021, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на решение Межведомственного координационного совета Грузии.

Отмечается, что правительство Грузии пообещал ослабить карантин на новогодние праздники. Исключением станут лишь преддверие до Нового года — 31 декабря и накануне до Рождества — 6 января.

Кроме того, с 24 декабря по 2 января в стране откроют ТРЦ и рынки, а также временно возобновят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.

Полный список ограничений в Грузии:

  • На всей территории страны ввели комендантский час. С 9 вечера до 5 утра людям запрещено выходить из дома.
  • Запрещены все междугородние пассажирские перевозки. Передвигаться разрешено только на личном автомобиле или такси.
  • Ресторанам разрешили работать только на вынос.
  • Закрыли спортивные залы, бассейны, художественные студии и т.д.
  • Закрыли детские сады и школы. Школьников перевели на дистанционное обучение.
  • Работу непродовольственных магазинов и рынков запретили. Работать могут только зооаптеки, зоотовары, а также магазины бытовой химии и прессы.

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