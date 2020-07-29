Грузоперевозки по Киеву вместе с надежным перевозчиком - компанией Бигги®

В столице нашей страны жизнь сегодня кипит практически круглосуточно, поэтому многочисленные сервисные услуги пользуются широким спросом и востребованностью. Одной из таких услуг, которую наша компания предлагает новым и постоянным клиентам на протяжении длительного времени, является транспортировка грузов любого типа по Киеву и близлежащим регионам.

За время нашей работы в сфере грузоперевозок в Киеве, мы смогли завоевать доверие и уважение большого количества клиентов, многие из которых с удовольствием сотрудничают с нами на постоянной основе. Что именно привлекает к сотрудничеству наших заказчиков? Что именно мы готовы предложить всем нашим клиентам, в рамках предоставления услуг грузового такси в Киеве?

Грузоперевозки в Киеве – профессионалы гарантируют качество от грузового такси «Бигги»

Любой здравомыслящий клиент, желающий воспользоваться грузовым такси в Киеве, хочет вкладывать свои средства только в услугу высокого качества, позволяющую перевезти любой объем грузов, имущества или вещей, аккуратно и быстро. Именно поэтому, для наших клиентов очевидными и явными являются следующие преимущества нашей компании:

1) Автопарк. Количество грузовых автомобилей различного тоннажа, позволяет нам предоставить именно тот тип транспорта, который будет оптимально соответствовать объему, количеству, габаритам и весу перевозимого груза, поэтому клиенту не придется переплачивать. Среди доступных для перевозки грузовых автомобилей, самыми востребованными являются Газели, микроавтобусы различного тоннажа, мебельные фургоны и тентованные фуры.

2) Расчет стоимости. Когда заказчику трудно определиться со стоимостью грузоперевозки из одного конца города в другой или транспортировать груз в близлежащие населенные пункты, на нашем сайте есть специальный калькулятор, являющийся настоящим эффективным помощником каждого клиента. Пользователю достаточно внести данные о характере груза, его габаритах, весе, расстоянии, сроках доставки и услугах грузчиков в Киеве, после чего он сможет узнать точную стоимость услуг и спланировать свой бюджет.

3) Сохранность груза. Во время квартирного или офисного переезда в Киеве, клиенты часто транспортируют хрупкие элементы декора или дорогостоящую офисную технику, пи перевозке которой необходимо соблюдать особые условия и требования. Наши диспетчеры, водители и грузчики, при перевозке мебели в Киеве и других дорогостоящих предметов, действуют как одна сплоченная команда, обеспечивая высокое качество, аккуратность и безопасность транспортировки. Если грузчики и водитель считают это целесообразным, они выполнят дополнительную упаковку хрупкого груза, что обеспечит его дополнительную защиту при перевозке.

4) Погрузка/выгрузка грузов. Услуги грузчиков, которые клиент также может заказать в нашей компании, позволят не тратить ему время и силы на то, чтобы спускать имущество, мебель и другие вещи с этажей или поднимать их после перевозки. Все наши грузчики, это сотрудники, крепкого спортивного телосложения, ведущие здоровый образ жизни и никогда не требующие от заказчика дополнительной оплаты, кроме той, которую он уже внес в компании при оформлении заявки.

Услуги грузоперевозок для всех от транспортной компании “BIGGY”

Учитывая широкий спектр направлений, в которых сегодня пользователям и клиентам нужны грузоперевозки, наша компания обеспечила максимально удобные и комфортные условия для всех заказчиков. Заказать грузовое такси по Киеву можете тут. Основными направлениями, в которых сегодня востребованы наши услуги, являются:

Квартирные переезды в Киеве и области;

Дачные переезды любого типа;

Офисные переезды;

Транспортировка мебели любых габаритов и крупной бытовой техники;

Грузоперевозки строительных материалов любого тоннажа.

Независимо от того, нашел клиент в перечне наших услуг то, что ему необходимо или нет, он всегда может позвонить в компанию, по указанным номерам телефонов или написать обращение консультантам в специальном чате. При заказе грузового такси по Киеву вы можете расчитывать, на оптимальные цены, а именно от 330 грн такси за 2 часа, и от 160 грн грузчики за 2 часа работы.

Мы готовы рассмотреть любые предложения и приложим все силы, чтобы удовлетворить потребности заказчика.