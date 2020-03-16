Грязь и полное пренебрежение саннормами. Как в условиях карантина работают городские рынки?

Мясо и сыр как на ладони, разве что иногда прикрыты марлей. А сами продавцы мало того, что без масок, да еще и без перчаток. Руками, которыми берутденьги, накладывают и продукты. Так выглядит сегодня чуть ли не каждый рынок в городе в которые пришли общественные активисты с проверкой.

- Почему вы не пользуетесь элементарной защитой, работаете без перчаток, без маски открыты у вас продукты, которые готовы к употреблению. Так же можете кашлянуть, чихнуть. - Ну, ніхто не кашляє, слава богу. Ніхто чесне слово.

Но вот продавцы жалуются, от администрации рынка масок не дождешься, а в аптеках их просто нет. А о медосмотре персонала говорят и речи не идет.

Наталья, продавец

- Я это все прекрасно знаю, но дело в том, что масок нет в аптеке. – То есть вы пытаетесь? - Я? Конечно. Нет. Я сама себе меряю температуру.