ГСЧС планирует судиться с торговыми центрами, в которых не соблюдены правила пожарной безопасности

После ужасной трагедии в российском городе Кемерово, где в торговом центре во время пожара погибли десятки людей, в Украине по поручению Кабмина начали проверки в торговых центрах. Чтобы избежать повторения подобной трагедии. О результатах этих проверок во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям отчитался начальник отдела ГУ ГСЧС в Харьковской области Владимир Юрченко.

Владимир Юрченко, начальник отдела ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

214 было запланировано, 214 проверили и там ещё будем продолжать. - А сколько было закрыто или сколько передано в суд? - Направленно в суд семь, два ещё на этой неделе отправляем и там ещё мы дальше рассматриваем, ещё будем отдавать.

Больше всего вопросов в ходе этих проверок возникло в торговом центре «ДАФИ». Специалисты отмечали, что там даже аварийные выходы были закрыты.

Сергей Колосовский, нач. упр. предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Харьк. Обл. 11 апреля 2018 г.

Самая большая проблема-это то, что пути эвакуации проходят через торговые залы магазина и они, в частности, там вот дальше ряд магазинов, закрыты разными подсобками, складами, коридорчиками и отсутствуют, вообще, распознавательные знаки, что это пути эвакуации.

Сергей Щербина, начальник оперативно-координационного центра, 11 апреля 2018 г.

Не было указано нам место возникновения пожара, не были указаны вопросы, касательно эвакуации – где произошла эвакуация, где есть люди, где нет людей, не были указаны нашим подразделениям кратчайшие пути к выходу на позиции, ближайшие водоисточники – то, что согласно инструкции, согласно ППБ, они обязаны указывать нашим.

Сообщалось, что дело в отношении «ДАФИ» также передано в суд, однако в ГСЧС этого пока не подтверждают. Говорят, что центр пошел навстречу и начал исправлять недостатки добровольно. Сейчас работа эта продолжается. Но в мэрии советуют не затягивать и обещают всяческую поддержку чрезвычайникам.

Игорь Терехов, 1-й заместитель городского головы

Поэтому вы давайте, как с судами, начинайте работать и собственниками, самое главное, начинайте работать. Если у вас не хватает каких-то сил, полномочий – приглашайте, - сделаем специальное КЧС, ничего страшного, найдём время. Приглашайте собственников сюда вместе с вами.

Кроме того чрезвычайники обещают, что проверять состояние противопожарной безопасности в центрах, где наблюдается массовое скопление людей, они продолжат.