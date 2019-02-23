Губернатор области и американский Посол обсудили безопасность избирательной кампании

Губернатор Харьковской области и Посол США в Украине обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между Харьковом и Соединенными Штатами Америки.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, встреча Юлии Светличной и Мари Йованович стала второй за чуть более чем неделю. Они варианты расширения сотрудничества в экономической и бизнес- сферах, культуре и образовании, а также – дальнейшую реализацию совместных проектов.

Кроме того, поговорили о безопасности и обеспечении законности проходящей в Украине избирательной кампании.

«Есть полное взаимопонимание относительно направлений сотрудничества, действий по развитию Харьковской области, а также обеспечению прозрачности предстоящих выборов», - подчеркнула Светличная.