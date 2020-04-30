Гуляли по городу: в Харькове нашли двух пропавших несовершеннолетних девушек

Харьковские правоохранители разыскали двух пропавших несовершеннолетних девушек, которые накануне вечером, 29 апреля, пошли на прогулку и домой не вернулись, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному поводу в Индустриальный отдел полиции обратились родители 16- и 17-летней девушек.

Вечером 29 апреля полицейские разыскали пропавших девушек на улице Пушкинской. Они гуляли по городу.

Никаких противоправных действий в отношении подростков совершено не было.

С беглянками полицейские провели профилактическую беседу и вернули родителям.