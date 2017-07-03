Гуманно и выгодно. Проектом харьковчан по стерилизации и вакцинации бродячих животных заинтересовались в прифронтовых зонах

За этой дверью - полноценная ветеринарная клиника на колесах, оснащенная по последнему слову техники. Не каждая стационарная больница может похвастать таким оборудованием. Во время операции врачи по монитору могут следить за сердцебиением пациента, а с помощью этого аппарата соединять разрезанные сосуды. Большое внимание уделяется послеоперационному уходу.

Александр Красовский, врач ветеринарной медицины:

Перед следующей операцией здесь все убирается с помощью дезрастворов, инструменты все помещаются в ультразвуковую мойку сначала, чтоб очистить от крови, от биологических жидкостей, потом инструменты помещаются в автоклав. Для того чтоб они до следующей операции были стерильны.

Шейла в передвижной ветклинике не для процедур. Стерилизации, а затем и вакцинации, отмечают ветврачи, подлежат особи с 5-ти месяцев. Шейла же сегодня - в качестве модели, потому врачи обходятся без обычной в этом случае анестезии.

Разрезик делается по белой линии. Удаляются оба яичника и матка. После операции зашиваем нитками, которые сами рассасываются. И ставим внутрикожный шовчик.

После вакцинации и обязательного чепирования пациентов отправляют вот в такие вольеры. Здесь прооперированные 4-лапые пациенты могут находиться до трех дней. Обратно на свободу их выпускают лишь в полном сознании, когда они самостоятельно передвигаются и обладают хорошим аппетитом. Временное жилье оборудовано всем необходимым и скорее напоминает комнаты класса "Люкс" для собак, шутят ветеринары.

Андрей Коробка, врач ветеринарной медицины:

Клетки оборудованы непромокаемым полом. Система дренажей для удобной чистки и дезинфекции помещения, в данном случае - передвижного комплекса. Оборудованы кормушками.

Всего таких ветеринарных клиник на колесах волонтеры "ЗооКонтроля" планируют создать четыре. Нынешний уже ждут в Попасной. Там местные чиновники первыми посчитали, что стерилизация и вакцинация будет выгоднее безвозвратного отлова. Сами же волонтеры уверяют - этот метод не только сделает бродячих животных безопасными для людей, но и в перспективе поможет сократить их численность.

Ирина Август, волонтер ОО "ЗооКонтроль":

Если идти путем - собак отлавливать и убивать, ну это - вечный кайф. Потому что собаки всегда появляются, они всегда будут и это иллюзия, что можно избавиться от собак, просто убив их. Так не бывает, но зато кто-то сидит на бюджете и вымывает деньги.

Именно такая программа, которую реализует профильное КП, действует в Харькове. Поэтому, говорят волонтеры, они даже не предлагали свои услуги местных властям, ведь другие зоозащитники уже неоднократно пытались заговорить об альтернативе жесткого отлова.

Ирина Август, волонтер ОО "ЗооКонтроль":

По отчету одного из Департаментов горосвета и самого КП, которое у нас существует, за последние 5 лет убито несколько десятков тысяч собак. Поэтому, какой же смысл? Мы ловим собаку, стерилизуем, вакцинируем, вешаем клипсу на ухо, выпускаем в город Харьков, приезжает КП и убивает эту собаку.

Зато программа ветеринаров-волонтеров из Харькова пришлась по душе градоначальникам из прифронтовой зоны, где проблема бродячих животных особенно актуальна из-за войны и отъезда переселенцев. Договора о стерилизации и вакцинации животных у общественников заключены уже с населенными пунктами в Донецкой и Луганской области. В планах также сотрудничество и с городами Днепропетровщины.