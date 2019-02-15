ХАЦ подал в суд иск об отмене новых цен на проезд в общественном транспорте

"Харьковский антикоррупционный центр" подал иски в суд с требованием отменить решения исполкома городского совета о повышении стоимости проезда в метрополитене и электротранспорте.

Об этом в своем Facebook заявил депутат Игорь Черняк.

По словам Черняка, документы должен был завизировать городской голова Геннадий Кернес, но под распоряжениями о повышении тарифов стоит подпись секретаря горсовета Александра Новака.Это является нарушением закона

В связи с данным фактом антикоррупционеры подали в Окружной административный суд иск об отмене решений о вышения цен на проезд в метро, а также электротранспорте. Кроме того, ХАЦ выступает с требованием приостановить действие нового тарифа на время судебного разбирательства.