ХАЦ подал в суд иск об отмене новых цен на проезд в общественном транспорте

15 февраля 2019 г. 14:13
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"Харьковский антикоррупционный центр" подал иски в суд с требованием отменить решения исполкома городского совета о повышении стоимости проезда в метрополитене и электротранспорте.

Об этом в своем Facebook заявил депутат Игорь Черняк.

По словам Черняка, документы должен был завизировать городской голова Геннадий Кернес, но под распоряжениями о повышении тарифов стоит подпись секретаря горсовета Александра Новака.Это является нарушением закона 

В связи с данным фактом антикоррупционеры  подали в Окружной административный суд иск об отмене решений о вышения цен на проезд в метро, а также электротранспорте. Кроме того, ХАЦ выступает с требованием приостановить действие нового тарифа на время судебного разбирательства.

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