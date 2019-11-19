"Хактивист" заплатит $100 000 за взлом крупных компаний

Хакер Финеас Фишер пообещал вознаграждение до $100 000 в биткоинах или Monero (XMR) хакерам, которые будут совершать «хактивистские» взломы.

В рамках «хактивистской программы», объявленной Фишером, будут вознаграждаться те хакеры, которые будут совершать взлом крупных компаний и предоставлять информацию общественности.

На данный момент объектами взлома назначены израильский поставщик шпионского ПО NSO Group и американская нефтяная компания Halliburton.

Финеас Фишер уже известен своими атаками на британско-немецкую компанию Gamma Group, итальянскую Hacking Team, Испанский полицейский союз и правящую партию Турции в 2014 — 2016 гг., и он продолжает проводить «взломы, приносящие пользу обществу».