"Хактивист" заплатит $100 000 за взлом крупных компаний

19 ноября 2019 г. 14:30
Источник: Сryptochain
1 просмотр

Хакер Финеас Фишер пообещал вознаграждение до $100 000 в биткоинах или Monero (XMR) хакерам, которые будут совершать «хактивистские» взломы.

В рамках «хактивистской программы», объявленной Фишером, будут вознаграждаться те хакеры, которые будут совершать взлом крупных компаний и предоставлять информацию общественности.

На данный момент объектами взлома назначены израильский поставщик шпионского ПО NSO Group и американская нефтяная компания Halliburton.

Финеас Фишер уже известен своими атаками на британско-немецкую компанию Gamma Group, итальянскую Hacking Team, Испанский полицейский союз и правящую партию Турции в 2014 — 2016 гг., и он продолжает проводить «взломы, приносящие пользу обществу».

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.