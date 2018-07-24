"Характер головных болей может приравниваться к пыткам,"- адвокат Зайцевой просила изменить меру пресечения. Подробности суда

В целом судебное заседание длилось 4 часа, и львиная доля его была посвящена допросу эксперта-автотехника из института судебных экспертиз. Он давал пояснения относительно скорости движения автомобилей, где именно стояли автомобили Зайцевой и Дронова до столкновения, и что означает термин «перекресток».

В конце процесса прокуратура подала ходатайство о продлении обоим обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Прокуратура сослалась на риски - влияние на свидетелей и экспертов, возможность исчезнуть и тому подобное.

Защита Дронова и сам обвиняемый настаивали, что меру пресечения нужно изменить, а ходатайство прокуратуры считают необоснованными:

Геннадий Дронов, обвиняемый

Я неднократно предлагал свои права, загранпаспорта, паспорт. А также у меня мама дома одна - 82 года, некому за ней ухаживать, соседи ухаживают, мне тяжело об этом говорить, никто меня не слышит, и я сам пришел на суд, никто меня не приводил, и отказался от всех интервью, так как меня обвиняют, что я создаю общественное мнение

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Вперше захист обвинуваченої змінив свою позицію і просить змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням браслету. Ми вважаємо , що всі ризики кримінального провадження зберігаються, в першу чергу - це можливість переховуватись від слідства. Що до того, що можуть здати паспорти і таке інше, - у нас були прецеденти в країні, коли здають один паспорт, їдуть за нішим паспортом

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Козырь впервые с момента слушания дела в суде заявила, что ее подзащитная нуждается в изменении меры пресечения из-за ухудшения самочувствия, и дальнейшее нахождение ее в СИЗО может привести к фатальным последствиям.

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой

Стан здоров’я Зайцевої під час тримання під вартою, на жаль, погіршується: відсутність належного медичного обстеження, лікування, вискоковаліфікованих спеціалістів може призвести до незворотніх наслідків для неї. А характер головних болей взагалі носить характер тортур

Адвокаты потерпевших поддержали ходатайство прокуратуры и готовят обращение к Президенту Украины и в Генеральную прокуратуру Украины, где просят ускорить рассмотрение дела и надеются на справедливый приговор:

Дмитрий Марцонь, адвокат потерпевших

Обвиняемые в данном деле должны находиться под стражей, потому что это крайняя резонансность дела. И допустить того, чтобы была изменена мера пресечения, и не дай Бог, кто-то из обвиняемых скроется каким-то образом, мы понимаем, какой результат будет для имиджа всей правоохранительной системы Украины

Судья решил оставить все без изменений и продлил меру пресечения Зайцевой и Дронову - содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Следующая дата суда - 31 июля.