Харьков - cамый инновационный город страны

31 октября 2018 г. 13:41
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Харьков признан лучшим инновационным городом Украины по версии экспертов «Kyiv Smart City Forum 2018».

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Так. награду в номинации «Лучший инновационный город Украины» в рамках форума «Kyiv Smart City Forum 2018» вручили сегодня, 31 октября, директору Департамента регистрации горсовета Олегу Дроботу. 

Отметим, что этот  форум одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city-технологий и внедрению инновационных решений в городах. В нем принимают участие более  тысячи участников, среди которых эксперты в сфере развития города и внедрения современных smart-технологий в городскую инфраструктуру.

 

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