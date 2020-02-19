Харьков готовится к футболу - будут изменения в движении общественного транспорта

Автобусы №68, 323, 244, 251э и 260э с 17.30 до 22.30 завтра, 20 февраля, изменят маршруты. Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе. Изменения введены в связи с футбольным матчем на стадионе "Металлист" между ФК "Шахтер" и ФК "Бенфика".

Высадка и посадка пассажиров автобусов №68е и №232 будет осуществляться на остановке "Станция метро "Проспект Гагарина" (вместо станции метро "Метростроителей").

Автобус №260 пойдет до ст. м. "Завод им. Малышева".

Автобус №244 пойдет по просп. Гагарина - ул. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту.

Автобус №251 пойдет по просп. Московскому - ул. Морозова и далее по маршруту.