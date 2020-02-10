Харьков готовится к Масленице

Праздничные гулянья по случаю Масленицы пройдут с 28 февраля по 1 марта на пл. Свободы. Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, 28 февраля на площади откроется масленичная ярмарка, где можно будет попробовать традиционные для этого праздника угощения. Также в эти дни харьковчан и гостей города на площади Свободы ждут концертно-развлекательные программы с участием лучших творческих коллективов Харькова, конкурсы и призы. Главные праздничные гулянья запланированы на воскресенье, 1 марта.

«В этот день каждый из районов города представит на площади свою тематическую экспозицию. Будет подготовлена очень разнообразная концертная программа, веселые конкурсы, победителей которых мы будем награждать подарками на главной сцене. В 18:00 состоится традиционное сожжение чучела - символа зимы. Я приглашаю всех харьковчан и гостей города на этот праздник, будет очень весело», - отметил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр также добавил, что на время проведения праздничных мероприятий на пл. Свободы усилят меры безопасности - там будут дежурить сотрудники полиции, муниципальной охраны, подразделения ГСЧС и кареты скорой помощи. Монтаж декораций к Масленице начнется 26 февраля, на это время на площади будет ограничено движение транспорта.