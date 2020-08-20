Харьков и два района области попали в «оранжевую» зону карантина из-за заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 августа, на заседании КТЭБ и ЧС.

Согласно новому эпидемическому зонированию, с 24 августа в «оранжевой» зоне будут находиться Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области.

Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области остаются в «желтой» зоне..

Напомним, в случае попадания района или региона в «оранжевую» зону запрещается:

• работа хостелов, турбаз, кроме гостиниц;

• работа развлекательных заведений и ресторанов ночью,

• плановые госпитализации в больницах;

• работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

• принимать новые смены в детские лагеря;

• действуют ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. метров и не более 100 человек в целом.

Также запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Пребывание в общественных зданиях людей все еще обязательно в масках или респираторах. А перевозки пассажиров в транспорте только в пределах сидячих мест.