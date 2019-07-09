Харьков купил 57 новых троллейбусов

В течение недели на маршруты в Харькове выйдут новые троллейбусы. Мэрия купила их за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Деньги начнут отдавать в следующем году, - рассказал заместитель городского головы Евгений Водовозов. В "Харьковском антикоррупционном центре" говорят - из-за непрозрачности деятельности коммунальщиков, харьковчане заплатят за новый транспорт дважды.

Анатолий Белоус, водитель троллейбуса:

Вот подъехал на остановку, он наклоняется на правую сторону. Если пожилые люди и им трудно заходить, можно троллейбус весь опустить чуть ниже, и будет удобнее заходить.

За рулем этого троллейбуса Анатолий Белоус сегодня впервые. В троллейбусном депо мужчина работает почти четыре десятка лет. Новой техникой овладел быстро.

Анатолий Белоус, водитель троллейбуса:

Два кондиционера, один - в кабину, другой - в салон. Уже хорошо, Потому что в салоне будет комфортно. Электронная подвеска, высота кузова регулируется за счет электроники.

Сегодня во втором троллейбусном депо таких троллейбусов два, а будет, обещают чиновники, еще 55. Все - производства луцкого «Богдана», а вот двигатели харьковские - их собрали на «Элетротяжмаше». Троллейбусы купили за счет кредита, за деньги Европейского банка реконструкции и развития, - рассказывает вице-мэр Евгений Водовозов. Стоимость троллейбуса - более 200 тысяч евро. В общем, город занял 11,5 млн. евро. Троллейбусный парк обновляют, несмотря на то, что наземный электротранспорт убыточный, - говорит Водовозов.

Евгений Водовозов, зам. Харьковского городского головы:

Там небольшие проценты, около 5-6% годовых у нас. Возврат кредита начинается уже со следующего года, после поставки. Если я не ошибаюсь, у нас на 12 лет кредит - более чем уверен, что сможем его вернуть.

А вот антикоррупционеры напоминают: деятельность транспортных коммунальных предприятий не является прозрачной, публичного аудита не проводилось, правоохранители неоднократно возбуждали уголовные производства относительно присутствия фирм -"прокладок" среди контрагентов. Это все фактически свидетельствует о том, что так называемая убыточность электротранспорта не обоснована экономически. Фактически, закупка троллейбусов в кредит - это двойная их оплата для горожан. Сначала по процентам Европейского банка реконструкции и развития, потом - за проезд в троллейбусах, который, несмотря на повышенные тарифы, не покрывает работу предприятий.

Евгений Лисичкин, представитель Харьковского антикоррупционного центра:

За перший квартал, тролейбусне депо № 2, яке зараз підписало кредитну угоду, куди поставляються нові тролейбуси «Богдан Моторс», воно є прибутковим, ну там трішечки - 2 мільйони гривень. Це досить позитивна динаміка, але зазвичай потім, коли підвищується вартість проїзду, то 1 квартал проходить більш-менш. Підприємство працює «в нуль» або трішки в прибуток. А потім починають бути неприбутковими. Це стосується і тролейбусів, і трамваїв, і метро.

Покупка этих троллейбусов на стоимость проезда не повлияет, - уверяет Евгений Водовозов. По его словам, если не будет значительных подорожаний энергоресурсов, например, электроэнергии, подорожания проезда тоже не будет. Последний раз стоимость проезда в городском транспорте в Харькове выросла в этом году в феврале. Тогда метро подорожало с 5 до 8 гривен, трамваи и троллейбусы - с 4-х гривен до 6-ти. Городские власти заявили - это чтобы ремонтировать транспорт и повысить зарплату коммунальщикам. Впрочем, работники второго троллейбусного депо сегодня рассказали, что зарплату им так и не повысили, людей на предприятии не хватает.