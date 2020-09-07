Харьков на грани красной зоны? Как нарушение карантина в общественном транспорте обостряет эпидситуацию

А я на водія смотрю? Я на дівчат молодих смотрю, а не на водія.

В маске водитель или нет - большинство горожан уже давно не интересует, собственно, как и самих водителей общественного транспорта, которые в салон пускают всех без исключения. Полиция тем временем вновь активно взялась за перевозчиков, ведь один из очагов распространения коронавирусной болезни - именно забитые маршрутки и троллейбусы с трамваями.

Поэтому, дабы Харьков не перешел в красную зону и городской транспорт вовсе не остановили, власти призывают не нарушать карантинные ограничения. Водителям проблемы - выгонять людей они не хотят, потому как есть слишком агрессивные, а пока полиция будет ехать, говорят - карантинный нарушитель или же маску наденет, или же просто уйдет.

Мужчина, наденьте маску либо выйдите.

Алексей, водитель маршрутки

Ничо, говорю: выходите - они не выходят, ругаются. - Поліцію намагалися викликати? - Викликали, а шо они - вон вышел и пошел, а я время потерял.

Иван, водитель маршрутки

Как я выгоню человека, как выгнать человека. - Патрульних викликати. - Та, это время терять, а у нас все по времени. - Не хочете конфліктів? - Ну да.

У пассажиров, которые заходят в салон без масок, отговорок куча: или забыл, или же жарко, или же просто не боятся заразиться пандемическим недугом.

Татьяна, пассажир

- Мне неудобно, мне тяжело дышать, у меня проблема с сердцем. - Ну, ви ж себе наражаєте на небезпеку і інших. - Я не боюсь. - Ви не боїтесь хвороби взагалі? - Нет.

Я думаю, уже не верят, что маска спасет.

Это уже их проблемы, может, денег нет купить.

Между тем за последние две недели, рассказывает региональный руководитель Укртрансбезопасности Александр Гринюк, инспекторы составили около 9 десятков материалов за нарушение карантина.

Александр Гринюк, и.о. руководителя Укртрансбезопасности в Харьк.обл.

Дуже багато - це масочний режим, то, шо водій їде без маски, на другомі місці у нас то, шо перевозяться пасажири стоячі - більше встановленої при карантині норми. І третє - це водії не забезпечують санітарну обробку транспортного засобу між рейсами.

По поводу масочного режима в общественном транспорте, говорит руководитель харьковских патрульных Алена Стрижак, ситуация интересная. Ибо кто прежде всего виноват, - водитель, который пропустил пассажира без маски, или же последний - вопрос. Ведь по словам патрульной, в постановлении прописано, что все люди должны быть в средствах защиты, и там же прописано, что именно перевозчик несет ответственность за соблюдение карантина в салоне.

Алена Стрижак, нач. УПП в Харьковской области

Відповідно водій має відповідати і контролювати, щоб, по-перше була завантаженість транспортного засобу, яка дозволена тими карантинними правилами в тій зоні, де функціонує цей громадський транспорт. Ну, і відповідно за тим, щоб всі пасажири були в масках. Приводжу вам приклад - коли ми спілкуємося і перевіряємо, пасажири пояснюють, ми зайшли в масках, маску зняли. І починаєш запитувати, де маска - маска взагалі відсутня. Тобто починається все з самого себе, з своєї свідомості.

На Харьковщине между тем почти 11 000 подтвержденных случаев Covid-19. Из них почти три с половиной тысячи пациентов выздоровели. 238 человек врачам спасти не удалось.