Харьков на карантине и без метро. Как харьковчане добираются на работу сегодня утром

Сегодня, 18 марта, утро в Харькове на карантине началось без метро. Люди добирались на работу наземным транспортом.
Об обстановке в городе сообщают очевидцы, публикуя фото и видео.
В городе сегодня утром немноголюдно.
На некоторых остановках общественного транспорта дежурит полиция, контролируя выполнение карантинных мер о количестве пассажиров.
Однако не все водители транспорта придерживаются новых правил. Так, по словам одной из харьковчанок, на Одесской в 7-30 утра в автобусе 119-го маршрута ехали человек 60.
Далее, по словам харьковчан, около 6 утра на Новых Домах троллейбусы проезжали полупустые и народ стоял в очередях на остановках. Люди ждали очереди, чтобы попасть в салон.
«Сейчас вот иду по Московскому, берут маршрутчики по максимуму. В троллейбусах - только на сидячие.На станции Дворец Спорта некоторые такси ждут ближе к метро», - рассказывает харьковчанка.
А по свидетельствам другой харьковчанки, на проспекте Гагарина мимо нее проехали несколько троллейбусов. По ее словам, они были забиты пассажирами.
При этом в городе ближе к 9 утра присутствуют автомобильные пробки, в частности, как на Московском проспекте, так и на Плехановской
По свидетельству местных жителей, трамваи на Московском проспекте ходят один за одним, но полупустые, и все равно люди на остановках ждут очереди.
Напомним, вчера, 17 марта, в 20:00 до 3 апреля из-за принятия городом постановления Кабмина мер по карантину прекратил работу харьковский метрополитен.
Также временно изменил свой режим работы и наземный городской транспорт.