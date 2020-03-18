Харьков на карантине и без метро. Как харьковчане добираются на работу сегодня утром

Сегодня, 18 марта, утро в Харькове на карантине началось без метро. Люди добирались на работу наземным транспортом.

Об обстановке в городе сообщают очевидцы, публикуя фото и видео.

В городе сегодня утром немноголюдно.

На некоторых остановках общественного транспорта дежурит полиция, контролируя выполнение карантинных мер о количестве пассажиров.

Однако не все водители транспорта придерживаются новых правил. Так, по словам одной из харьковчанок, на Одесской в 7-30 утра в автобусе 119-го маршрута ехали человек 60.

Далее, по словам харьковчан, около 6 утра на Новых Домах троллейбусы проезжали полупустые и народ стоял в очередях на остановках. Люди ждали очереди, чтобы попасть в салон.

«Сейчас вот иду по Московскому, берут маршрутчики по максимуму. В троллейбусах - только на сидячие.На станции Дворец Спорта некоторые такси ждут ближе к метро», - рассказывает харьковчанка.

А по свидетельствам другой харьковчанки, на проспекте Гагарина мимо нее проехали несколько троллейбусов. По ее словам, они были забиты пассажирами.

При этом в городе ближе к 9 утра присутствуют автомобильные пробки, в частности, как на Московском проспекте, так и на Плехановской

По свидетельству местных жителей, трамваи на Московском проспекте ходят один за одним, но полупустые, и все равно люди на остановках ждут очереди.

Напомним, вчера, 17 марта, в 20:00 до 3 апреля из-за принятия городом постановления Кабмина мер по карантину прекратил работу харьковский метрополитен.

Также временно изменил свой режим работы и наземный городской транспорт.