Харьков на карантине. Как Харьков готовится противостоять коронавирусной инфекции

По состоянию на утро 16 марта, в Украине лабораторно подтверждено пять случаев коронавируса. Четыре человека заболели в Черновицкой области и один - в Житомирской. Летальный случай - единственный. На данный момент подозрения на опасную инфекцию происхождением из Китая проверяются в нескольких областях.

Вместе с закрытием границ, ряд украинских городов заявили о жестких карантинных мероприятиях. Прекратили работу торговых и развлекательных заведений, закрывают кафе и рестораны.

Коронавирус стал главной темой обсуждения на комиссии по чрезвычайным ситуациям в харьковском городском совете. Чиновники рекомендовали закрыть все торговые точки и рынки с непродовольственными товарами, секонд-хенды и ночные клубы.

Кафе и рестораны пока будут работать.

Игорь Терехов, вице-мэр Харькова

Пока кафе, бары, рестораны функционируют в том же режиме, в котором они функционируют. Но еще раз подчеркиваю: это не значит, что завтра-послезавтра это решение в зависимости от той ситуации, которую будут наблюдать, мы не пересмотрим данное решение

Городской совет также направит более 20 млн гривен из резервного фонда на приобретение современных аппаратов искусственной вентиляции легких и другие нужды харьковских врачей. Кроме того, дезинфицирующие средства, защитные костюмы и антибиотики.

По словам вице-мэра Игоря Терехова, оборудование смогут закупить в билжайшие дни. На данный момент таких аппаратов для искусственного дыхания в городе - 163 единицы.

Игорь Терехов, вице-мэр Харькова

На сегодняшний день у нас нет катастрофической ситуации с ИВЛ-ами, мы в свое время закупили аппараты искусственного дыхания. То, что касается этих аппаратов, по пожеланию нашего профильного департамента, им необходимы аппараты самого последнего поколения, по заверению наших врачей, они все будут задействованы в работе с людьми, которые будут заражены коронавирусом.

Проблему с обеспечением тестами для выявления коронавируса городские чиновники также обещают решить. Правда, сколько именно собираются приобрести и когда - точно не говорят.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

В ближайшее время в Харькове будут экспресс-тесты, делать их нужно только больным людям, у нас интересная мода пошла - идти в частные поликлиники и делать экспресс-тесты. Много планируется, хватит всем. Потом поймете, о чем я говорю. - Сроки? - Очень скоро. Дни, считанные дни.

Изменится также, по решению городских чиновников, и режим работы медицинских учреждений города.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения

Плановые прививки мы пока приостановим. В поликлиники обращайтесь, пожалуйста, только в случае необходимости, медицинской помощи, в стационарах прекращаем посещение родственников, походы домой отменяются. Легли в стационар, лежите, не нужно бродить туда-сюда.

Сразу после заседания комиссии чиновники говорили - общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Одновременно с тем, вечером Офис Президента Украины опубликовал видео, в котором Владимир Зеленский поручил Мининфраструктуры ограничить не только внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по всей территории страны, но и работу метрополитенов.

Относительно городских перевозок, то их, отметил гарант, можно будет осуществлять в особом режиме: до 10 человек в маршрутках, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах и трамваях. Ограничения должны вступить в силу уже в среду, 18 марта.

Президент Украины призвал правительство запретить массовые мероприятия по Украине, включая обрядами и церемониями.

В видеообращении он подчеркнул необходимость ограничить экспорт продуктов питания по определенным правительством перечнем. А также обеспечить работу аптек, магазинов с продуктами и бытовыми товарами, банковских учреждений, страховых компании и автозаправок.