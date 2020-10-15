Харьков, несмотря на "красную" зону, не будет останавливать общественный транспорт, закрывать рынки и общепит, - Терехов

Общественный транспорт в Харькове продолжит работу в обычном режиме, несмотря на то, что с 19 октября город отнесен к "красной" карантинной зоне.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Игорь Терехов сегодня вечером.

Соответствующее обращение вице-мэра опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

«Сегодня Харьков вошел в так называемую «красную карантинную зону», что подразумевает введение дополнительных ограничений, в том числе и остановку работы общественного транспорта.

Ответственно заявляю следующее. Транспорт будет работать в полном объеме, как и работал, - метро, наземный электротранспорт, маршрутные такси городские власти останавливать не будут», - сообщил он.

Он также заявил, что в городе не будут закрываться рынки, продовольственные магазины и заведения общественного питания.

«Я также уверен в том, что в данной экономической ситуации мы не имеем права закрывать рынки, продовольственные магазины, ТРЦ (кроме развлекательных зон), заведения общественного питания, торгового и бытового обслуживания», – отметил вице-мэр.

При этом Терехов призвал харьковчан соблюдать карантинные ограничения - носить маски и соблюдать соцдистанцию, а правоохранительные органы - следить за их соблюдением в транспорте.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. На вас сейчас ложится ответственность за то, чтобы жизнь в городе не замерла. Прошу вас, не перекладывайте на водителей общественного транспорта контроль за количеством пассажиров - помогите родному Харькову не остаться без общественного транспорта, а значит, помогите ему и дальше жить, работать и развиваться.. При этом мы, харьковчане, должны понимать и жестко требовать друг от друга - соблюдения масочного режима и социальной дистанции горожан", - обраатился Терехов к харьковской полиции.

Как сообщалось, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 19 октября, в соответствии с которым Харьков отнесен к "красной" зоне.