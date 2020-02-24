"Харьков - Новые Санжары - Харьков" - автопробег в поддержку эвакуированных

Проехали более полутора сотен километров, чтобы поддержать людей, которых эвакуировали с Китая на Полтавщину. Это автопробег "Харьков-Новые Санжары-Харьков". В поселок, где на прошлой неделе произошли столкновения между полицией и местными, харьковчане приехали в воскресенье.

Около двух часов дня шесть автомобилей с государственными флагами заезжают в поселок Новые Санжары на Полтавщине. Участники автопробега "Харьков - Новые Санжары - Харьков" рассказывают, сплотились через соцсети. Из Харькова отправились около десяти утра.

Майя Хоменко, участница автопробега "Харьков - Новые Санжары - Харьков":

Мы нормальные люди, мы поддерживаем наших соотечественников. И ничего тут страшного нет, что их вернули с Ухани. Мы со всей этой ситуацией справимся, мы не собираемся подвергать гонениям этих людей.

Здесь у нас книжки разные. На английском языке, то, о чем впринципе просили. Игры, пазлы всякие. И большие, и маленькие...

Метрах в двухстах от медицинского центра, где живу эвакуированные, установлена палатка Красного Креста. Это все принесли новосанжаровцы и жители разных уголков Украины, чтобы люди на обсервации не скучали.

Марина Сметана, командир отряда быстрого реагирования Киевской областной организации Красного Креста:

А також продукти приносять. На жаль, не всі чули інформацію, що ми не приймаємо продукти харчування в цілях безпеки. З розумінням до цього відносяться. Хтось бажає передати щось на дитячі будинки. Хтось бажає передати хлопцям, які тут охороняють територію. Ми їх всих поїмо чаєм, кавою.

С продуктами в палатку Красного креста пришли и харьковчане. Но прежде хотели, говорят, выразить эвакуированным поддержку и пообщаться с новосанжаровцами.

Борис Редин, участник автопробега "Харьков - Новые Санжары - Харьков":

Розумієте, ситуація просто "із ряда вон". Це дикунство те, що тут було. І ті, хто кидав каміння , як на мене, вони є диверсантами. Тому що, якщо там може бути вірус , навіщо ж бити вікна? І треба підтримати, треба якось продемострувати в очах всього суспільства, що Україна таки країна і не всі роблять такі речі, які робили тоді.

Столкновения с полицией в Новых Санжарах произошли на прошлой неделе. Тогда местные жители протестовали, чтобы в их поселке разместили на две недели эвакуированных из Китая людей. Среди них украинцы и иностранцы. В четверг в Санжары стянули беспрецендетное количество полиции и Нацгвардии. Лишь около восьми вечера автобусам с людьми в сопровождении полиции таки удалось прорваться в санаторий. Сейчас возле санатория все спокойно, там круглосуточно дежурят около полусотни полицейских с Полтавщины и других регионов Украины.

Роман Савченко, начальник отдела охраны публичного порядка ГУ НП в Полтавской области:

Територія населеного пункту під контролем. Люди відносяться спокійно. Можливо їм пояснили, що сталось. На даний момент ситуація спокійна та контрольована.

Напоследок харьковчане раскрасили мост, ведущий в санаторий, в цвета государственного флага.