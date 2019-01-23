Харьков оказался в зоне действия очередного циклона

23 января 2019 г. 19:22
Автор: Светлана Еченина
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Машины буксуют, пешеходы перелазят через сугробы -  в Харькове снова снежит. Осадки начались еще ночью. С утра тяжело пришлось жителям спальных районов города, ведь туда уборочная техника доехала только после обеда, в отличие от центральных улиц, где начали разгребать еще затемно.

Мэри, пешеход

Отвратительно. Вы знаете, там, где машины ездят - еще ничего, а вот со двора выйти к остановке подойти. Мы на Одесскую приедем, да там же пройти нельзя было, сейчас хоть чуть-чуть расчистили. Вообще целую неделю не выходили.

Впрочем, признаются горожане, на этот раз расчищено значительно лучше, чем когда снежило на  прошлой неделе. Хотя, конечно, соглашаются, что и снега выпало куда меньше.

Руслан, пешеход

Хорошо чистят дороги, да. Дороги чистят хорошо и трактором. Снег убирают, снег идет, но надо убирать

Водители на снег сегодня особенно не жалуются, впрочем, признаются, что в Харькове есть множество мест, улиц и переулков, куда лучше вообще не заезжать, потому как выбираться придется несколько часов.

Игорь, водитель

Ну, в принципе, нормально почищено. Просто, то, что не успевают - да, но сказать, что это ужас - не сказать. – А где не успевают, в каких районах? – Не успевают делать в микрорайонах именно, центральные улицы все расчищены. Где плохо почищено,  ты можешь даже не заехать, потому что днищем погрузнешь

В мэрии, в свою очередь, отчитываются, что за минувшие сутки на дороги высыпали 86,5 куб. м песчано-солевой смеси и 17 т соли, вывезли более 800 куб. м снега и льда.

И добавляют, что при необходимости на дороги выйдут 153 снегоуборочных машины.

 

Видео: 

Харьков оказался в зоне действия очередного циклона - 23.01.2019

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