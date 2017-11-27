Харьков почтил память жертв Голодоморов

Задолго до начала официальных мероприятий харьковчане собираются у памятника жертвам Голодомору. Константин пришел с восьмилетним сыном. Говорит, эта трагедия не обошла и их семью - как и многие другие.

Константин Поддубный У нас дід постраждав, він осліп під час голоду в дитинстві 00-13 Це день, коли ми маємо передати дітям інформацію, що ми маємо бути вільні, самостійні та сильні. Щоб події 32-33 рр. не повторилися в нашій країні.

Утром на мемориальном комплексе собрались несколько сотен человек - возложить цветы к памятнику и зажечь свечи. В церемонии приняли участие чиновники, представители духовенства и общественности, ветераны АТО и волонтеры.

Юлия Светличная, губернатор Харківська область дійсно потерпала більше, одна з найбільших яка понесла втрати. Сьогодні в кожному районі області вшановують пам’ять тих, хто безневинно поляг

В городе память жертв Голодомора почтили траурным шествием. Около сотни человек прошлись по центру Харькова. Кроме флагов в руках люди несли калину и свежий хлеб. На всем пути траурное шествие сопровождали правоохранители. Кроме полицейских здесь были и курсанты профильных вузов. Также маршрут обследовали полицейские с собаками на наличие взрывных устройств. Шествие закончилось в Молодежном парке – в 1989 году здесь установили первый в Украине крест в память жертв Голодомора.

Елена Толстошеева Мой род очень тяжело перенес голодомор, и пострадал, и выжили не все. И поэтому мы здесь каждый год, мы чтим этот день. И для моей семьи это большая личная трагедія, также как и для всего украинского народа

Дочь Елены говорит - она интересуется историей, многое рассказывают родители, и накануне в школе напомнили о событиях тех времен.

Ольга Толстая Уроки проводились, мероприятия в актовом зале, нам рассказівали про єту трагедію, про то, как вымирали люди – селами, городами. Дети очень переживают, мы помним эту дату. Мы все помним и надеемся что эта трагедия никогда не повторится

В Молодежном парке погибших почтили минутой молчания панихидой. Возле памятного знака люди зажгли свечи и возложили кусочки хлеба. Вечером харьковчане присоединились к национальной минуте молчания и зажгли свечи в память жертв коммунистических репрессий. В мероприятии приняли участие около 200 человек. Галина Шподарева