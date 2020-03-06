Харьков получит дополнительные вакцины против опасных инфекций. Врачи назвали количество заболевших

С начала года в Харькове выявили только один случай дифтерии среди взрослых, однако штамм нетоксигенный, отметили санитарные врачи. Опасных видов этого заболевания в городе не зафискировано. Спокойная в настоящее время ситуация и по заболеваемости корью. В 2020-м лабораторно подтвержден один случай - у двухлетнего ребенка в Московском районе. В прошлом году ситуация была совершенно иной.

Владимир Чегодайкин, зав. Хар. городского филиала "Харьковский обл. лаб.центр МОЗ Украины":



В прошлом году у нас было 204 спалаха кору, из них - 44 в организованных коллективах. 170 - в семейных. Всего заболевших было 2971 человек. Корь и дифтерия - основные противоинфекционные мероприятия - это прививка. И прививки должны делаться согласно календарю прививок.

Врачи говорят - остановить эпидемию удалось благодаря внеплановой вакцинации населения. Прививки получили десятки тысяч человек.

Ирина Зубкова, нач. отд. гос. надзора за соблюдением сан. законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Хар. обл.:

Усього за 2019 рік позапланові щеплення проти корі отримали 30 691 чоловік. Проведена робота дала можливість призупинити розвиток епідемічного процесу до зниження завхорюваності на кір до поодиноких випадків. За поточний рік зареєстрований один випадок захворюваності на кір у дитини 2017-го року народження, що не відвідує організовані колективи.

Между тем, харьковчане в вопросах вакцинации разделились на два лагеря. Одни уверены, что прививки нужны, и это надежная защита от опасных болезней. Другие вакцинации не доверяют. Кроме того, в прошлом году Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения Украины заявили , что детям следует сделать все прививки, предусмотренные календарем. Поэтому некоторые родители согласились на вакцинацию, беспокоясь о возможности посещения детского сада или школы.

Светлана, харьковчанка:



Мы не забыли, мы делаем прививки регулярно. У меня есть второй ребенок,мы обязательно, это обязательное условие, мы делаем.

Анастасия, харьковчанка:

Себе вот планирую тоже, вот не поверите, купила сертификат, только хожу немножко простуженная, только вілечусь и сразу сделаю привичку. - То есть положительно относитесь? - Да, конечно.

Надежда, харьковчанка:

Я хочу сказать, что дети непривитые, вот у меня сколько подружек, намного легче переносят саму болезнь, нежели дети привитые. И сколько видов существует этой болезни, штаммов, я думаю, что прививки не защищают от всех.

Оксана, харьковчанка:

Я бы не хотела бы , конечно, лишнюю химию вводить в организм ребенка, которая нарушает НС и все остальное, а так, по-скольку, не берут в садики, школы из-за прививок приходится делать.

В горсовете подчеркивают, в прошлом году в Харькове остались запасы вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша. Однако, по словам специалистов, этих запасов в масштабах Харькова недостаточно. В марте город получит дополнительно 20 тысяч доз для профилактики опасных инфекций, которые закуплены за средства госбюджета.