Харьков попал в "красную" зону карантина из-за заболеваемости COVID-19

Харьков по уровню заболеваемости коронавирусом по состоянию на 7 августа попал в «красную» зону карантина. При этом Харьковская область пока остается в «зеленой» зоне.

Соответствующая информация указана в карте "Визуализация эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения" на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, попадание в "красную зону" карантина предусматривает введение ряда следующих ограничений:

работа общественного транспорта;

пересечении государственной границы;

посещении государственных учреждений;

деятельности хостелов, туристических баз, кроме гостиниц;

плановой госпитализации в медучреждения;

работе спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры;

ограничения для массовых мероприятий.

в "красную" зону также вошли Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области

При этом из "красной" зоны были исключены Луцк и Тернополь - теперь они находятся в "оранжевой" и "зеленой" зонах соответственно.

В "оранжевую" зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В "желтую" зону вошли Прилуки и Нежин (оба города из Черниговской области). Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский из «желтой» зоны исключили.

Все остальные города и районы Украины, а также Киев, попали в "зеленую" зону.

Как ранее сообщалось, по данным СНБО, за прошедшие сутки на Харьковщине выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19, два человека скончались.