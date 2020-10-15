Харьков попал в "красную" зону карантина, - Кучер

Харьков перешел в «красную» зону из «оранжевой».

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер на своей странице в Фейсбук.

По его информации, в «красную» зону карантина из-за заболеваемости коронавирусом в регионе попали Харьков и Люботин, а также три района области – Богодуховский, Лозовской и Первомайский.

Такое решение было принято сегодня на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новое зонирование предполагает ряд жестких ограничительных мер, таких как запрет работы общественного транспорта, а также посещение кинотеатров и учреждений культуры. Школьники и студенты должны быть переведены на дистанционное обучение. Кроме того, предусмотрено закрытие учреждений бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные и пр.).

Все ограничения для населенных пунктов и районов, отнесенных к "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонам, также остаются в силе.

Напомним, Харьковщина возглавляет список антилидеров по заболеваемости COVID-19 в Украине, за минувшие сутки диагноз "коронавирус" поставили 651 человеку, трое заболевших скончались.