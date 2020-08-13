Харьков попал в "желтую" зону карантина из-за заболеваемости коронавирусом: что это значит

13 августа 2020 г. 21:30
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Сегодня, 13 августа, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом на своей странице сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Так, в "желтую" зону попали Харьков, а также Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы области.

Согласно данным МОЗ, в "желтой" зоне действуют такие ограничения:

- в общественных местах и транспорте нужно носить маску;

- проведение массовыхмероприятий: не более одного человека на пять квадратных метров;

- кинотеатры должны быть заполнены не более чем на 50%;

- перевозка в транспорте только сидячих пассажиров;

- запрещено посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди пожилого возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно).

Новое зонирование начнет действовать с трех часов ночи 17 августа.

Как отмечается, такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

Потом решение может быть пересмотрено.

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