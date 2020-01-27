Харьков посетил Министр соцполитики

27 января руководитель Министерства соцполитики находится с рабочим визитом в Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в начале поездки в регион Юлия Соколовская встретилась с губернатором Алексеем Кучером. Они обсудили комплекс вопросов, связанных с работой социальных учреждений области в условиях децентрализации.

Среди тем, которым уделили внимание руководитель области и Министр соцполитики, - деинституализация интернатных учреждений. Правительство ставит задачу: к 2026 году перевести всех детей из интернатов в патронатные семьи, где они будут проживать до усыновления. В Харьковской области созданы соответствующие условия. Однако вопросы возникают в случае интернатных учреждений системы социальной защиты, в которых проживают дети с особыми потребностями. Усыновление этих детей происходит крайне редко, поэтому временное содержание их в патронатных семьях сейчас трудно организовать.

Во время встречи Алексей Кучер и Юлия Соколовская договорились о том, что Харьковская область подготовит свои предложения по реформированию системы социальной защиты и предоставит их министерству.

В рамках рабочего визита в Харьковскую область 27 января Министр социальной политики примет участие в первом выпуске протезистов-ортезистов по международному стандарту, которые прошли двухгодичное обучение в ХНУРЭ и теперь готовы предоставлять украинцам новый уровень технических средств реабилитации.

Также Юлия Соколовская посетит клиническую базу УкрНИИ протезирования, встретится с тренерами, руководством ХНУРЭ, экспертами Human Study и координаторами проекта Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации.