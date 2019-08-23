Харьков потерял столетний особняк Мигриных

Особняк дворянской семьи Мигрина по улице Свободы 35, возрастом более ста лет, полностью уничтожили застройщики. Ирина Багалий, активистка «Save Кharkiv» рассказывает - дом имел большую ценность и его потеря для города может стать настоящей катастрофой.

Ирина Багалий, активистка «Save Кharkiv»:

Збудований він в стилі модерн, це дуже оригінальний будинок, в Харкові він такий - єдиний. В стилі модерн багато, але такий, з такими сходами, з таким куполом - він у Харкові один, більше подібних будинків в Харкові немає. Після 17 року він був націоналізований, тут жили радянські керівники партійні, кажуть, що тут якийсь час жила родина Якіра.

После развала Советского Союза дом некоторое время занимали общественные организации, но недолго - уже с начала нулевых он пустует. И в 2008 году облсовет, не предупредив Минкульт, решил исключить дом из реестра достопримечательностей - возмущается Ирина Багалий. По ее словам, именно поэтому сейчас рядом с имением строят тринадцятиэтажку - и никакой информации о дальнейших планах у застройщика узнать ей не удалось.

Ирина Багалий, активистка «Save Кharkiv»:

Я не знаю, що там робитиметься, тому що будівельна компанія постійно дає суперечливу інформацію. Спочатку, коли вони встановили паркан, то вони стверджували, що тут буде реконструкція, а нове будівництво буде ззаду. На малюнку намальовано, що все старе зберігається, але незрозуміло наскільки він зберігається - вони проект не показують. Цілком можливо, що потім з'ясується, що старого будинку немає, він упав, а буде тільки 13-поверхівка.

Однако возмущает общественность не только уничтожение исторического особняка - сама многоэтажка в центре города - это уже проблема, считает урбанистка Александра Нарыжная. И добавляет - центр города не готов принять столько новых жителей. Наконец, проблемой являются также изменения во внешнем виде самого центра, которые могут быть необратимыми - утверждает женщина.

Александра Нарыжная, урбанистка:

Чи готовий харківський центр до таких змін? І в нас є проблема, яка стосується навантаження. Ну комунікації можна замінити, але от вулиці ми розширити не можемо. І це нереально, і це не треба робити. І в нас немає громадського транспорту в центрі міста, є тільки метро, яке возить людей до спальних районів - у нас прибрали трамваї, у нас немає транспорту, яким можна зручно пересуватися - і це все тягне на себе навантаження автомобільного руху.

Однако в областном Департаменте культуры отвечать на все вопросы не спешат. Не отвечает на телефонные звонки и сам застройщик. И пока в ситуации разбирались чиновники, прокуратура и архитекторы, дом исчез - его просто снесли. И хотя в мэрии обещали реконструировать дом, активисты «Save Кharkiv» объясняют - это уже будет не аутентичное здание, поэтому, по их словам, особняк Мигриных Харьков уже потерял.