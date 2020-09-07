Харьков потратил больше двух миллионов гривен на декоративные изделия из бетона

Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета приобрел на 2,35 млн грн. декоративных бетонных изделий. Сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Договор заключили с ФЛП "Сотников Владимир Николаевич". Предприниматель обязан поставить 6591 декоративное изделие до 20 октября.

По данным тендера, горсовет заказал 5620 элементов настила "Спил", "Цветок" и "Лапка" по 198 гривен за штуку, 110 изделий "Арт-стоун" по 4240 гривен за единицу. 100 ваз "Каскад" по 898 гривен за штуку и столько же вазонов "Афина" по 1074 гривен.

Также коммунальщики заказали 52 декоративных композиции "Цветник" по 6195 гривен за штуку, антипарковочные сферы и столбы.