Харьков потратил больше двух миллионов гривен на декоративные изделия из бетона

07 сентября 2020 г. 11:06
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Департамент жилищного хозяйства Харьковского городского совета приобрел на 2,35 млн грн. декоративных бетонных изделий. Сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на систему публичных закупок "ProZorro".

Договор заключили с ФЛП "Сотников Владимир Николаевич". Предприниматель обязан поставить 6591 декоративное изделие до 20 октября.

По данным тендера, горсовет заказал 5620 элементов настила "Спил", "Цветок" и "Лапка" по 198 гривен за штуку, 110 изделий "Арт-стоун" по 4240 гривен за единицу. 100 ваз "Каскад" по 898 гривен за штуку и столько же вазонов "Афина" по 1074 гривен.

Также коммунальщики заказали 52 декоративных композиции "Цветник" по 6195 гривен за штуку, антипарковочные сферы и столбы.

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