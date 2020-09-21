Харьков потратит 54 миллиона на строительство кафе в зоопарке

Из городского бюджета собираются выделить 54 166 825 гривен на строительство нового кафе в зоопарке на 200 посадочных мест, 150 из которых будут находится внутри здания, а 50 – на летней площадке. Об этом стало известно из информации, которую сегодня, 21 сентября, опубликовали на сайте публичных закупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, строение будет иметь прямоугольную форму. Здание будет каркасным, с ленточным монолитным фундаментом. Основную его часть покроют стальным профнастилом (облицовочный материал). Запланированы также подпорные стены на открытых террасах.

В новомм кафе будут водопровод, канализация, отопление, вентиляция, громоотвод и кондиционирование.

Общая площадь участка проектирования составляет 0,306 гектара, а площадь здания кафе составит 960 кв. м.

Тендерные предложения будут принимать до 27 октября этого года, выполнить же заказ "Харьковского зоопарка" нужно до 31 декабря 2021 года.