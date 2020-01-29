Харьков потратит 700 тысяч гривен на новые лавочки

29 января 2020 г. 11:19
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Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета объявил тендер на закупку 200 лавочек на 700 тыс. грн. Информация о тендере размещена 8 января на сайте публичных закупок Prozorro. Тендер состоится сегодня, 29 января.

Лавочки должны купить до 20 февраля. В комплектацию войдут каркасы скамеек, ножки, подлокотники, закладные детали из арматуры и металлические детали, покрашенные антикоррозийной краской в два слоя. Сиденья будущих лавок будут изготовлены из бруса, покрашенного влагоустойчивой краской. Крепления также будут из деревянного бруса. Согласно условиям тендера, лавочки должны забетонировать, а территорию рядом убрать после монтажных работ. 

Сумма включает транспортные расходы на доставку лавочек, стоимость материалов и расходы на оплату работы сотрудников, которые будут монтировать лавочки, и подготовку территорий под установку лавочек по адресам.

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