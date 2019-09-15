 

Харьков Прайд: ожидаются досмотры

15 сентября 2019 г. 12:49
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Во время проведения Марша равенства всех участников проверят полицейские.

В Харькове 15 сентября запланировано проведение марша равенства - «Харьков Прайд Марш 2019». Как обещают организаторы на своей странице в Facebook, мероприятие начнется в 14:00.

Присоединиться к маршу смогут все желающие. Однако только до 14:00 и лишь в одном месте города. Пункт пропуска будет работать возле выхода из станции метро "Университет"  - со стороны Дворца детского и юношеского творчества. Каждый, кто захочет принять участие, будет проверен сотрудниками правопорядка.

"Напоминаем, что при входе будет проводиться проверка полицией сумок и проверка металлоискателем, поэтому не берите с собой колющих предметов, стекла, перечных баллонов, других запрещенных на массовых собраниях вещей", - предупредили организаторы.

Для охраны марша будет задействовано почти 2,5 тысячи сотрудников полиции. Будут привлечены спецназовцы, подразделения ТОР, военнослужащие НГУ и курсанты ХНУВД, сообщили в облуправлении Нацполиции.

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