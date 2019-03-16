Харьков принял участие в саммите в Дубае

Делегация Харьковского городского совета приняла участие в саммите «Strive’19», который проходил 11-12 марта в Дубае (ОАЭ).

В мероприятии приняли участие более 350 человек, среди которых были предприниматели, инвесторы и представители власти.

Как передает пресс-служба горсовета, в Харьковскую делегацию входили представили сотрудники Управления инновационного развития и имиджевых проектов.

По словам организаторов, цель саммита - установление партнерских отношений, совершенствование предпринимательских качеств, обмен опытом в сфере инноваций и прочее.

В ходе визита харьковская делегация посетила «Дубай Интернет Сити» и обменялась опытом с иностранными коллегами в сфере развития стартап- движения.

В частности, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская встретилась со специалистами ТОП-уровня в сфере инноваций, в том числе с представителем «CEO Gulf Com Group» Прашантом Гулати, который выразил желание сотрудничества с Харьковом в этом направлении.

Он также отметил высокий потенциал Украины в сфере развития инноваций, однако подчеркнул, что плохое знание английского языка среди представителей этой сферы является проблемой выхода Украины на международные рынки.

Кроме того, заинтересованность в сотрудничестве с Харьковам и желание помочь в развитии стартап-движения в городе выразили руководитель стартап-центра «In5» Рекка Сетпал, исполнительный директор стартап-центра «In5» Ахмед Мансур, основатель «Smart Start Fund» и ментор в сфере стартапов университета «Skyline UC» Шарджи Петр Свобода, а также менеджер по развитию бизнеса «Дубай Интернет Сити» Шамсой Аль Фаласи.

С ними были проведены переговоры во время саммита.

В свою очередь Виктория Грецкая-Миргородская рассказала о планах развития инноваций в Харькове и презентовала представителям стартап-центра книги о городе.

«Очень важно, что у Харькова появятся надежные партнеры в лице ведущих специалистов мирового уровня», - подчеркнула начальник управления.

Она напомнила, что управление придерживается многовекторности в развитии стартап-движения, и эта договоренность уже не первая. В частности, в декабре харьковская делегация посетила Монако и договорилась о сотрудничестве и получении рекомендаций от правительства страны.