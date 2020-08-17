Харьков в "желтой" зоне: карантин ужесточается с сегодняшнего дня

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди жителей и определением Харькова в «желтую» зону, в городе с сегодняшнего дня, 17 августа, ужесточили карантинные ограничения. Такое решение было принято на заседании Городской комиссии по обеспечению противоэпидемических мероприятий, определенных для «желтого» уровня эпидемической опасности на территории города Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Как было отмечено в ходе заседания, с 31 июля по 13 августа в городе выявлен 1 561 случай заболевания коронавирусом, что составляет 82,9% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области. Показатель на 100 тыс. населения фактически составил 109,43. На рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

Согласно постановлению Кабинета Министров №712 от 12 августа, в городах, определенных в «желтую» зону, в частности, запрещается:

- посещения учреждений социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;

- работа хостелов;

- работа развлекательных заведений и учреждений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

- проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

- работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 кв. м.

Ограничения будут действовать до пересмотра эпидемической обстановки в Харькове.

Кроме того, представители горсовета в ходе совместных рейдов с Национальной полицией, ГСЧС и Госпродпотребслужбой усилят контроль за выполнением соблюдения карантинных мер в Харькове: соблюдения населением масочного режима и безопасной дистанции между людьми, мероприятий по дезинфекции общественного транспорта и мест массового пребывания (супермаркеты, магазины, предприятия общественного питания и др.).