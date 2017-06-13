Харков возьмет кредит для покупки новых троллейбусов

Соглашение о выделении кредита для обновления троллейбусного парка подписали сегодня в мэрии, 13 июня, во время встречи мэра Геннадия Кернеса и первого вице-президента Европейского банка реконструкции и развития Филипа Беннетта.

Сумма кредита составит 10 млн евро, из которых ЕБРР предоставит 8 млн евро, еще 2 млн евро - Фонд чистых технологий.

Троллейбусы, пообещал первый вице-мэр Игорь Терехов, будут новыми, с использованием энергосберегающих технологий. По его словам, для определения поставщика троллейбусов будет проведен международный тендер. Окончательное решение о выделении кредитных средств должно быть принято на заседании совета директоров банка в ноябре, также отметили в мэрии, после чего до конца года ожидается подписание соответствующего договора с Харьковом.