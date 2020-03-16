Харьков выделит деньги на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких

Средства на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для харьковских лечебных учреждений планируют выделить из бюджета города. Об этом сегодня, 16 марта, заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Будут выделены средства на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Мы купим их столько, сколько будет в наличии, потому что сегодня тяжело найти на рынке такое оборудование», - отметил Геннадий Кернес.

Мэр добавил, что решение относительно выделения средств на закупку аппаратов будет принято сегодня, 16 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая начнется в 15:00.

Также Геннадий Кернес сообщил, что на данный момент городская власть активно занимается вопросом обеспечения харьковчан тестами на выявление коронавируса.

«Если у нас получится одно мероприятие, то мы обеспечим тестами на коронавирус жителей всего города», - подчеркнул Геннадий Кернес.