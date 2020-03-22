Харьков выделит на борьбу с коронавирусом еще 40 миллионов гривен

Харьков дополнительно выделит 40 миллионов гривен на покупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня, 22 марта, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как рассказал первый заместитель городского головы Игорь Терехов, эти средства пойдут на закупку 20 аппаратов искусственного дыхания в Германии, миллион масок и средств защиты врачам.

"Мы сегодня выделили средства в размере 40 млн грн, которые пойдут прежде всего на закупку 20 ИВЛ. Стоимость каждого ИВЛ - 1 млн 200 Эти ИВЛ мы нашли в Германии, и после оплаты мы в кратчайшие сроки получим в город Харьков эти ИВЛ. они очень хорошего класса, и они нам очень нужны в наших медицинских учреждениях ", - сказал Терехов.

Он также сообщил, что вчера в Харьков были доставлены пять аппаратов ИВЛ производства Швейцарии, которые также были приобретены за средства резервного фонда, выделенные на последней сессии горсовета. Кроме того, в лечебные учреждения Харькова накануне передали 16 современных аппаратов УЗИ, купленные за средства предпринимателей, вошедших в антикризисный штаб.

«Мы хотим в полном объеме обеспечить все наши лечебные учреждения необходимым медоборудованием для борьбы с коронавирусом. И после того как мы победим этот вирус, нашим больницам необходимо будет еще и кардио-оборудование, поскольку врачи говорят, что у больных, перенесших коронавирус, возникают осложнения на сердце. И мы уже сегодня работаем на перспективу и смотрим, где закупить определенные типы оборудования, чтобы оно стабильно работало в наших больницах», - подчеркнул первый вице-мэр.

Также он отметил, что пока новых изменений в движении городского транспорта не предвидится.

Кроме того, первый вице-мэр подчеркнул, что, несмотря на карантинные меры, в городе будут обеспечены своевременные и бесперебойные доставки медиков и работников стратегических предприятий и учреждений к рабочим местам.

Кроме того, по словам Игоря Терехова, в ближайшее время в город поступят 400 тысяч тестов на выявление коронавируса - самолет с этим грузом уже направляется в Украину.